Якутск, , 08:38 — REGNUM Якутия получит из резервного фонда правительства РФ 28,8 млн рублей на оказание помощи малому и среднему бизнесу, который понёс убытки из-за пандемии коронавируса.

Читайте также: В Якутии за сутки увеличилось число инфицированных коронавирусом

Всего правительством РФ на эти цели выделено регионам более 2 млрд рублей. Регионы Дальнего Востока получат 330 млн рублей, пишет ЯСИА.

Как сообщало ИА REGNUM, ежедневно в Якутии выявляются новые случаи заражения коронавирусом. Наиболее опасным очагом инфицирования стало Чаяндинское месторождение, где в вахтовых посёлках проживало более 10,5 тыс. человек. Минздрав РФ заявил о том, что у трети из вахтовиков предварительно подтверждён коронавирус.

На 6 мая в Якутии выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период в республике умерли четыре пациента с SARS-CoV-2.