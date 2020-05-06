Москва, , 08:34 — REGNUM К российским дилерам автопроизводителя BMW поступили самые мощные кроссоверы за всю историю бренда — модели X5 M и X6 M. Об этом сообщает издание Wroom.ru.

По данным издания, со сменой поколения изменился как экстерьер, так и салон кроссоверов. Внешний вид авто выделяется наличием зеркал заднего вида с модернизированной формой корпуса для лучшей аэродинамики, вентиляционными большими щелями для лучшего охлаждения мотора и фирменной решёткой радиатора.

В базовом варианте обе новинки будут оснащены 600-сильным турбированным мотором V8 рабочим объёмом 4,4 л, который работает с системой полного привода. Такой агрегат позволит авто разогнаться до 100 км/ч всего за 3,9 секунды.

Ранее стало известно, что компания BMW сертифицировала в РФ новую шестиместную версию кроссовера X7 с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и приводом 4×4.

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