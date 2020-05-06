Омск, , 08:25 — REGNUM Бывшие руководители «лопнувшего» банка «Сибэс» (Омская область) могут быть привлечены к субсидиарной ответственности на сумму свыше 2,06 млрд рублей. Такое требование в арбитраж Омской области в рамках банкротного дела банка подал его конкурсный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт ИА REGNUM.

В качестве ответчиков выступают Татьяна Белозерцева, Лиана Воропанова, Елена Гаврилова, Елена Доброва, Юрий Каёхтин, Роман Каланчук, Роман Карпов, Игорь Колдышкин, экс-председатель правления банка «Церих» Юрий Корсаков, Диана Кузяшева, Людмила Кулагина, Вадим Манин, Ольга Митрофанова, Алексей Подкопаев, Анатолий Притула, Александр Рутковский, Михаил Чуркин, Константин Шампаров и Алексей Юшкин. Сумма претензий к ним — 2 060 240 000 рублей. В список попали как акционеры, так и члены совета директоров, правления банка.

Напомним, лицензии банк лишился 28 апреля 2017 года, когда находился на 352-м месте по размеру активов среди банков России. Регулятор усмотрел в банке «проведение «фиктивных» операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения». Вменялись руководству и собственникам также действия в виде вывода активов. На начало марта 2020 года у «Сибэса» были долги перед 674 кредиторами на сумму 2,708 млрд рублей.

До июля 2010 года банк, который был создан в ноябре 1989 года, носил название ОАО «Муниципальный коммерческий банк «СИБЭС».

На 4 июня 2020 года назначено заседание суда, в ходе которого будет решён вопрос о продлении срока конкурсного производства в отношении банка.