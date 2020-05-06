Москва, , 08:24 — REGNUM Задача правительства РФ состоит в том, чтобы в период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, помочь тем, кто действительно в этом нуждается, а не соревноваться в количестве потраченных денег. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава министерства финансов РФ Антон Силуанов, комментируя идею прямой раздачи денег населению.

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«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолёта деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей», — подчеркнул Силуанов.

Однако, по его мнению, следует поддержать бизнес в вопросе сохранения трудоустройства, а также помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты.

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«Сейчас наша задача — помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул», — добавил глава Минфина РФ.

Он напомнил, что пострадавшие малые предприятия получают шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника. Кроме того, после завершения действия налоговых отсрочек им было решено предоставить им рассрочку по этим долгам ещё до года.

Списание долгов Силуанов также считает не самым лучшим методом помощи, но, по его мнению, можно реструктурировать долги, в том числе налоговые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») заявил, что прямые выплаты гражданам ослабят или даже обнулят негатив от ограничительных мер на фоне коронавируса. Он допускает, что решение о раздаче денег было сразу заложено президентом РФ Владимиром Путиным в план мероприятий по проведению карантина, как последний козырь, придерживаемый на крайний случай.

При этом глава Сбербанка Герман Греф уверен, что Россия не может себе позволить раздавать деньги своим гражданам, как это делают в некоторых странах Запада в качестве меры поддержки в условиях пандемии и вызванного ею экономического кризиса, так как у РФ нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и Европейский союз.

Такого же мнения придерживается глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она считает, что раздача денег населению в условиях кризиса — это самая крайняя мера и в России она сейчас неактуальна. При этом глава Центробанка подчеркнула, что люди путают прямые выплаты с «вертолетными деньгами».

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