Пермь, , 08:24 — REGNUM В Перми за три года должны отреставрировать здание учебного корпуса Пермского политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова, которое является объектом культурного наследия краевого значения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Прикамья.

Уже определен подрядчик для проведения работ. Контракт планируется заключить с ООО «Пермстроймет+». Стоимость контракта составляет 530,49 млн рублей.

Чиновники отмечают, что компания имеет опыт имеет опыт работы с историческими зданиями. Ранее она исполнила контракт на разработку рабочей документации и проведение строительных работ по приспособлению для современного использования драматического театра (техническому перевооружению нижней механики сцены). Здание также является объектом культурного наследия.