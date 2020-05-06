Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Один из крупнейших мясокомбинатов в США, принадлежащий компании Tyson Foods и расположенный в городе Ватерлоо (штат Айова), частично возобновит производство свинины 7 мая, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что все работники предприятия вернусь к исполнению обязанностей после сдачи анализов на выявление коронавируса нового типа. Все сотрудники, у которых подтвердится заболевание, будут отправлены на больничный до полного излечения. Компания также пообещала выплачивать заболевшим сотрудникам 90% от зарплаты.

Ранее предприятия закрывалось из-за выявления коронавируса нового типа у одного из сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, использующий положения закона о производстве в военное время, чтобы возобновить работу мясокомбинатов в стране. Таким образом американский лидер намерен обеспечить продовольственную безопасность Соединенных Штатов.

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