Новосибирск, , 07:34 — REGNUM Во время режима самоизоляции в Новосибирской области вырос объёма отходов у населения. Рост сопоставим с новогодними каникулами. Об этом сообщил региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск».

По разным территориям в среднем увеличение объёма мусора составляет 15−25%, уточняет «РБК Новосибирск». В то же время фиксируется снижение собираемости платежей за услугу — до 25% от плановых показателей. По данным регионального оператора, задолженность потребителей сейчас составляет более 879 млн руб.