Казань, , 07:22 — REGNUM В посёлке Мирный, который входит в состав Казани, планируется построить спортивный комплекс для проведения тренировок и соревнований по лыжам и биатлону. Начальная цена «лота» — более 292 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Контракт готовы заключить на 292 590 471,36 рубля. Средства на стройку выделят из республиканского бюджета. Завершить работы должны до 31 декабря 2020 года.

Проект по строительству комплекса вблизи спортцентра «Динамо» анонсировали ещё в августе 2019 года. Проектом предусмотрены лыжные трассы, трибуны, вакс-кабины, стрельбище. Строить объект планировали в пять этапов.

Напомним, за день до этого тот же госзаказчик объявил аукцион на поиск подрядчика для строительства футбольных манежей в Набережных Челнах и Нижнекамске стоимостью более 645,955 млн рублей.