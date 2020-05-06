Чебоксары, , 07:12 — REGNUM В Чувашии планируют доработать единую информационную систему в сфере здравоохранения в части «совершенствования динамического наблюдения витальных показателей больных онкологическими заболеваниями». Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является бюджетное учреждение «Медицинский информационно-аналитический центр» министерства здравоохранения Чувашии. Начальная цена контракта составляет 1,6 млн рублей. Средства предусмотрены в виде субсидии на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Речь идёт о «совершенствования динамического наблюдения витальных показателей больных онкологическими заболеваниями».

"Необходимо развитие функционала медицинской информационной системы в части работы со злокачественными новообразованиями, выявляемых в медицинских организациях Чувашской Республики», — отмечается в документе.

В рамках контракта предполагается модернизация медкарточки пациента с онкологией в части отслеживания показателей его здоровья и совершенствование подсистемы «Электронная медицинская карта» в части работы с пациентами с подозрением на злокачественное новообразование и пациентами с ранее установленной онкологией. Также планируется разработать функционал, позволяющий формировать заявку в ТФОМС для получения выплат за впервые выявленные онкологические заболевания в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров населения. Кроме того, будет разработан шаблон с описанием типового процесса диагностики пациента с подозрением на злокачественное новообразование с последующим его отображением для врача в виде чек-листа пациента.

Работы должны быть выполнены до 20 ноября 2020 года.

По данным минздрава Чувашии, на конец 2019 года на диспансерном учёте в медицинских организациях республики со злокачественными новообразованиями состояли 28 720 пациентов. В 2019 году выявлено 4158 случаев онкологических заболеваний у 3740 человек. Показатель заболеваемости в 2019 году составил 353,4 на 100 тыс. населения (2018 год — 340,1), распространенности — 2347,6 на 100 тыс. населения (2018 год — 2230,8).