Бербанк, США, , 06:27 — REGNUM The Walt Disney Company получила во втором квартале (завершающемся 28 марта) чистую прибыль в размере лишь 9% от объема за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в финансовом отчёте компании, опубликованном 5 мая.

Как следует из документа, во втором квартале текущего финансового года чистая прибыль компании составила $475 млн, тогда как в 2019 году за такой же период Disney получила чистую прибыль в размере более $5,4 млрд.

Падение прибыли компании на фоне пандемии коронавируса произошло несмотря на то, что выручка The Walt Disney Company в этом году как раз увеличилась на 21% — с прошлогодних $14,9 млрд до нынешних $18 млрд.

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