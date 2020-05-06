6 мая 2020 | Время чтения 8 мин

Анастасия Степанова, , 06:10 — REGNUM Распоряжением правительства от 4 мая 2020 года для фонда защиты прав дольщиков было выделено 30 млрд рублей. Эти средства — имущественный взнос в созданный правительством фонд. Деньги направят на решение проблем 10 тысяч дольщиков. Одновременно с этим список проблемных застройщиков с подачи федерального фонда будет пополнен сразу на пять строк. Именно к такому количеству компаний поданы банкротные иски. ИА REGNUM проанализировало ситуацию.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кандидаты в банкроты

В конце апреля 2020 года ПАО «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», учрежденное в 2017 году правительством РФ, сообщило, что были подготовлены иски о банкротстве застройщиков — «Компания Промсервис», «ГлавГрадоСтрой», «Ивакино Парк», «ЖК «Весенний», «Тирос-Инвест». Во всех случаях планируется обойтись без наблюдения или внешнего управления, требование одно — ввести конкурсное производство. Компании возводили 30 домов в Московской области, где задействованы средства свыше 3 тыс. дольщиков.

Банкротство застройщиков позволит фонду начать восстановление прав дольщиков — или через выплату компенсаций, или же через достройку домов.

В целом за три года фонд планирует рассмотреть все 504 дома, сведения о которых были направлены правительством Московской области. Средства в них вложили более 22 тыс. дольщиков.

Возвращаясь к свежеиспечённым кандидатам на банкротство.

Жилой комплекс «Малая Истра»

Проект ЖК эконом-класса «Малая Истра» реализуется в Истринском районе Московской области, в деревне Высоково. По данным фонда, вопросы есть по 17 домам на 2035 квартир общей жилой площадью 66 095 кв. м. Застройщик — ООО «Компания Промсервис».

Ещё год назад, в марте 2019 года, Главгосстройнадзор Московской области в ходе проверки выявил нарушения закона №214. Отмечалось, что «застройщик предоставил в контролирующий орган отчётность за 3-й квартал 2018 года, содержащую недостоверные сведения в бухгалтерском балансе». Проверка завершилась 20 протоколами об административных правонарушениях и четырьмя предписаниями об устранении выявленных нарушений.

Компания-застройщик учреждена в Москве в октябре 2003 года, уставный капитал — 200 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников на начало 2019 года — менее 20 человек. Директор и владелец 49% доли — Эльдар Челидзе. Второй совладелец — Илья Федотов.

«Компания Промсервис» в свою очередь является владельцем 50% доли в строительном ООО «Альфабест-СП» из Сергиева Посада. Второй участник «Альфабест-СП» — ООО «Компания недвижимость и право» (собственники — Елена Малогорская и всё тот же Илья Федотов). Последний также имеет в своём активе доли почти в 15 юрлицах Москвы и Подмосковья, включая частное охранное агентство и адвокатскую контору. Челидзе также в части из них выступает совладельцем.

28 мая 2020 года арбитраж Москвы планирует рассмотреть иск главного управления государственного строительного надзора Московской области к ООО «Компания Промсервис». Истец требует обязать ответчика «возвратить на расчётный счет денежные средства участников долевого строительства». Сумма иска — 541 286 000 рублей.

Дома «ГлавГрадоСтроя»

Вторым кандидатом на банкротство является компания «ГлавГрадоСтрой», претензии к которой есть по трём домам общей площадью более 64 тыс. кв. м на 1066 квартир. Объекты планировалось возвести в микрорайоне «Шепчинки» города Подольска. Итог — три дома включены в реестр проблемных, так как нарушены сроки передачи квартир дольщикам.

По данным ЕГРЮЛ, компания с уставным капиталом 150 тыс. рублей учреждена в марте 2003 года в Подольске. Её директор и владелец 65% доли — Виктор Вешневый, второй совладелец — ООО «Шепчинки» (ранее называлось ООО «ГлавГрадоСтрой Недвижимость», владелец 20% доли — Вешневый, совладелец — директор «ГлавГрадоСтрой Инвест» Фатима Аманбаева). В активе Вешневого — доли в девяти компаниях Москвы, работающих в строительной сфере и как агентства недвижимости.

Среднесписочная численность работников компании «ГлавГрадоСтрой» на начало 2019 года — 20 человек. В активе ООО — доли в двух московских ЖСК и в ООО «Феникс» (продажа недвижимости).

С осени 2019 года правительство Москвы пыталось взыскать с ООО «ГлавГрадоСтрой» 227 567 000 рублей убытков по договору о развитии застроенной территории от 06.05.2009 года №148, но в марте 2020 года арбитраж Москвы отказал в удовлетворении иска. Решение может быть обжаловано. В споре речь шла о развитии застроенной территории площадью 71 га в поселке Фабрики имени 1-го Мая поселения Рязановское, на которой расположены 22 жилых дома, поликлиника, баня, детский сад и ряд нежилых объектов. Проектом развития планировалось строительство новых домов общей площадью не менее 72 000 кв. м. Проект был реализован лишь частично. В суде ответчик заявил о пропуске срока исковой давности и судья на этом основании отклонил иск.

Также в марте 2020 года власти Подольска взыскали с застройщика долги по аренде земли, где планировалось строительство многоэтажных домов.

«Ивакино Парк»

Банкротные претензии к ООО «Ивакино Парк» появились по дому на 19 645 кв. м и 423 квартиры в микрорайоне Ивакино города Химки. Здесь, по данным федерального фонда, был нарушен срок передачи квартир. Строить планировалось на участке площадью 9600 кв. метров с разрешённым использованием «для строительства многоквартирного жилого дома», с кадастровым номером 50:10:0020401:133. Его кадастровая стоимость — 107 940 768 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в апреле 2014 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности в городе Химки. Среднесписочная численность работников — около шести человек. Директор с марта 2019 года — Артак Саргсян, владелец с 2014 года — Иван Александров (доля в залоге у банка «Легион»). Александров также был собственником долей в трех компаниях Ярославской области, но все они на сегодня ликвидированы.

Банк «Легион» ранее пытался взыскать с Александрова и «Ивакино Парк» 243 706 995,62 рубля задолженности по кредиту и обратить взыскание на предмет залога (100% доли в ООО), но в феврале 2020 года суд отклонил требование. Решение на сегодня обжалуется.

Также в конце мая 2020 года арбитраж рассмотрит иск администрации Химок к застройщику о взыскании более 4,5 млн рублей долга по договору аренды земельного участка, где планировалось возвести многоэтажку.

«Весенний»

Жилой комплекс «Весенний» одноимённое ООО планировало построить в посёлке Сосновый Бор Подольского района Московской области. Под вопросом оказалось строительство дома на 620 квартир общей площадью 30 446 кв. м. На сегодня ООО находится на первом этапе процедуры несостоятельности — под наблюдением, но фонд намерен банкротить компанию, которая еще в 2018 году должна была передать квартиры дольщикам.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в сентябре 2011 года, в нём работают порядка девяти человек. Компания «прописана» в подмосковном городе Видное. Директор и владелец 30% доли — Олег Шеин (совладелец строительного ООО «ЖК «Новые бережки» в Подольске). Совладельцы — Сергей Фомичев (совладелец ресторанной компании в Череповце), Сергей Сологуб (совладелец «Нефтегаз Крыма», ликвидированного в 2018 году) и ОАО «Группа компаний «АРС» (находится в стадии ликвидации как банкрот с января 2018 года).

По открытым данным, компании группы АРС работают в Краснодарском крае и Московской области, и на их балансе уже четыре проблемных дома.

«Пятиречье»

Претензии к ООО «Тирос-Инвест» у федерального фонда есть по двум домам на 653 квартиры общей площадью 32 166 кв. м — квартал жилой застройки «Пятиречье» в деревне Целеево городского поселения Дмитров. Здесь на сегодня нарушен срок передачи квартир, что и стало основанием для включения домов в реестр проблемных.

ООО «Тирос-Инвест» создано в сентябре 2006 года, и на начало 2019 года в нём числилось всего три сотрудника. Компания учреждена для предоставление прочих финансовых услуг. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Андрей Сальков, владельцы — некоммерческое партнёрство «Мини-футбольный клуб «Динамо» (президент Андрей Губернский), Юрий Спичак (совладелец «Газстройинвеста») и кипрская фирма «ВАРРИОР КОНСТРАКШН ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЭЙДЖЕНСИ ЛТД» (доля — 85%).

Примечательно: «Тирос-Инвест» было поставщиком по шести муниципальным контрактам на квартиры, которые позднее предоставлялись гражданам, расселяемым из аварийного фонда. А в 2016 году с компанией по взаимному согласию сторон был расторгнут контракт на долевое участие в строительстве жилых помещений в рамках реализации адресной программы городского поселения Деденево Дмитровского района в целях переселения жилого дома № 18 на ул. 2-я Лесная в р.п. Деденево. Застройщик должен был построить дом в квартале «Пятиречье».

В сентябре 2019 года администрация Дмитрова также взыскала с застройщика 1 120 303,7 рубля долга за аренду земельного участка.

В вопросе банкротства застройщика федеральный фонд обогнал Павел Князев, чей иск арбитраж Московской области планирует начать рассматривать 20 мая 2020 года.

Судьба дольщиков

По всем домам пяти застройщиков к 12 июня 2020 года планируется сформировать региональный фонд, после чего будет принято решение о целесообразности или нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства.

Строительные компании, которые планирует обанкротить фонд, под действие моратория, введенного в связи с пандемией коронавируса, не попадают.