Красноярск, , 03:23 — REGNUM Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами объявил тендер на выбор подрядчика для строительства и горнопроходческих работ при сооружении подземной исследовательской лаборатории в составе объекта окончательной изоляции отходов в Нижне-Канском массиве Красноярского края. Цена лота превышает 8,58 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Победителя закрытого конкурса с ограниченным участием определят 3 июня 2020 года. Начальная цена контракта — 8 585 205 268,4 рубля. При оплате задействуют средства федерального бюджета, определённые по программе обеспечения ядерной и радиационной безопасности, которая действует с 2016 года. Заказчиком проекта выступает нацоператор по обращению с РАО, которому данные полномочия передала госкорпорация Росатом. По условиям соглашения, работы в ЗАТО Железногорск должны завершить до 31 августа 2026 года.

Напомним, в 2015 году сообщалось, что строить лабораторию будут в два этапа. Изначально завершить строительство планировали в 2024 году, после чего должны были приступить к отработке технологических операций по обращению с радиоактивными отходами. Задача лаборатории — изучить возможность окончательной изоляции радиоактивных отходов 1 и 2 классов на глубине 450−525 метров. Место под возможное размещение пункта изоляции искали в течение 20 лет.