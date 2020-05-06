Москва, , 02:30 — REGNUM Финансовая помощь, оказанная в форме прямой раздачи денег населению в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, не решит самых актуальных задач, заявил 5 мая министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей», — сказал министр.

Однако, по его словам, такой путь скорее будет соответствовать соревнованию по показателю растрат и не обеспечит поддержкой тех, кто в ней действительно нуждается.

«Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты», — объяснил Силуанов.

Первоочередной задачей министерства он назвал оказание помощи предприятиям, которые выходят из вынужденных каникул.

Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег напрямую по нулевой ставке приведёт к инфляции и не поможет поправить финансовое положение граждан в сложное время.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов назвал абсурдной позицию Набиуллиной по раздаче денег