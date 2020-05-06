Москва, , 01:55 — REGNUM Стоимость нефти в среднем по 2020 году может составить около $30 за баррель, заявил 5 мая министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».

"Что касается прогнозов, то в этом году мы ждём около $30 за баррель (в среднем по году с учётом довольно высоких цен в I квартале), в следующем — немногим больше», — сказал он.

Силуанов добавил, что за последние годы в России были созданы «необходимые финансовые буферы», поэтому страна выдержит нагрузки даже при стоимости нефти $10 за баррель.

Читайте также: Новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти вступило в силу

Напомним, 1 мая вступило в силу новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. При выполнении взятых на себя обязательств 23 страны осуществят самое большое снижение добычи в истории. Первым результатом реализации соглашения стало повышение мировых цен на нефть до $30 за баррель.

Читайте ранее в этом сюжете: Июльские фьючерсы на нефть Brent поднялись выше $32