Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Мировые цены на техасскую «легкую» нефть марки WTI в ходе торгов на бирже в Нью-Йорке сегодня, 5 мая, выросли до $25 за баррель.

Напомним, что с 1 мая начало действовать новое соглашение ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти. В этом соглашении участвуют почти все нефтедобывающие страны в мире.

В последних числах апреля цены на фьючерсные контракты WTI ушли в отрицательные значения. Связано это в том числе с тем, что из-за пандемии коронавируса потребление нефти в мире резко сократилось, и практически все емкости для хранения нефти заполнены.