Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Переговоры, касающиеся соглашения о свободной торговле с Великобританией, США намерены провести ускоренными темпами, заявили 5 мая в пресс-службе представителя Штатов на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

Отмечается, что сегодня, 5 мая, Лайтхайзер провёл переговоры с британским министром внешней торговли Элизабет Трасс в рамках первого этапа диалога. Эти переговоры планируется завершить в двухнедельный срок.

«Стороны намерены вести переговоры ускоренными темпами и изыскать необходимые для прогресса ресурсы», — сообщили в пресс-службе Лайтхайзера.

Отмечается, что Вашингтон и Лондон ожидают от нового торгового соглашения долгосрочного оздоровления экономики обеих стран, укрепления инвестиций, создания новых рабочих мест в странах. Для обеих стран эта договорённость очень важна, приоритетна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США в ходе президентства Дональда Трампа заключили ряд торговых сделок, в том числе с Китаем, а также с соседями по континенту — Мексикой и Канадой.

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