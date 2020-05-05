Доха, 5 мая 2020, 23:21 — REGNUM Авиакомпания Qatar Airways планирует сокращение значительной части сотрудников из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, 5 мая сообщает агентство Reuters.
По информации агентства, катарская авиакомпания уже выпустила уведомление для бортпроводников с предупреждением о готовящихся увольнениях.
В настоящий момент большинство авиакомпаний в мире испытывают значительные экономические трудности из-за эпидемии коронавируса, закрытия границ и запрета полетов.
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