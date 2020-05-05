Лондон, , 22:28 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают уверенный рост в ходе торговой сессии 5 мая на Лондонской бирже.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подорожали на $3,85 (14,15%), до $31,05 за баррель. Июньские фьючерсы WTI выросли в цене на $4,09 (20,06%), до $24,48 за баррель.

Максимум сессии Brent пока составляет $31,10 за баррель, максимум WTI — $24,84 за баррель. Рост нефтяных котировок продолжается второй день подряд.

Читайте также: Нефть Brent приближается к $31 за баррель