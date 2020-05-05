Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Согласно отчету Министерства торговли США от 5 мая, дефицит торгового баланса Соединенных Штатов в марте вырос на 11,6%, до $44,4 млрд.

Экспорт из США в марте сократился на 9,6%, до $187,7 млрд. Экспорт потребительских товаров упал на 6,7%, что стало максимальным снижением с декабря 2005 года, до $128,1 млрд.

В то же время, импорт в США также упал на 6,2% до $232,2 млрд. А дефицит торгового баланса с Китаем в марте снизился до $11,8 млрд — самого низкого уровня с марта 2004 года.

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