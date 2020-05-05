Тбилиси, , 20:04 — REGNUM Неправительственная организация «Transparency International — Грузия» считает, что в условиях коронавируса экономика Грузии понесет особенно большой ущерб из-за привязанности ее к России. Результаты своего исследования организация опубликовала на своем официальном сайте.

«Экономика Грузии зависит от России в основном в сферах туризма, внешней торговли и денежных переводов, что представляет значительный вызов для безопасности нашей страны. Особенно проблемная зависимость от России отмечается в экспорте грузинского вина, российском туризме в Грузии и импорте российской пшеницы», — говорится в пространном отчете о результатах исследования.

В частности, отмечается, что в последние годы экспорт грузинской продукции в Россию неуклонно рос и в 2019 году достиг $500 млн, что составило 13,2% от всего экспорта Грузии. Но в условиях распространения коронавируса доля экспорта в Россию сократилась до 11,7%, подсчитали авторы исследования, не указав при этом сокращение объемов экспорта Грузии в другие страны.

На Россию приходится и 70% всей потребляемой в Грузии продовольственной пшеницы, а в общем объеме импорта пшеницы доля российской пшеницы составляет 90%. В НПО считают, что в условиях коронавируса и возможного сокращения импорта пшеницы из России экономике Грузии также будет нанесен серьезный удар.

Минусом для грузинской экономики считают в неправительственной организации и изобилие российских туристов и отмечают, что только в 2019 году российские туристы потратили в Грузии $700 млн.

«Доля туристов из России максимального показателя — 16% достигла в 2018 году, а в 2019 году из-за введенных Россией с июля ограничений на полеты доля России в туризме Грузии сократилась до 15,7%. Влияние пандемии значительно сказалось на въезде визитеров из России. В первом квартале 2020 году число туристов из России сократилось на 32%, а доля в общем количестве туристов понизилась до 13%», — отмечается в исследовании.

В негативном ключе рассматривают авторы исследования и сокращение денежных переводов из России. По их данным, в 2019 году из России в Грузию всего было перечислено $429 млн, что составило 29% всех денежных переводов, тогда как в 2012 году (в период, когда страной еще правил Михаил Саакашвили) доля переводов из России достигала 56%.

На основании анализа этих данных, НПО предсказывает, что «пандемия обязательно вызовет определенную перестройку грузинской экономики, одним из результатов которой должна быть меньшая привязанность экономики к России».