Душанбе, , 18:48 — REGNUM Глава Хатлонской области Таджикистана Курбон Хакимзодав понедельник, 4 мая, обратился к бизнесменам и владельцам аптек области с просьбой не использовать возникшую в стране ситуацию с распространением коронавируса в собственных корыстных интересах и необоснованно не поднимать цены на товары, в особенности, на лекарства.

Также Хакимзода призвал граждан области соблюдать все рекомендации, носить защитные медицинские маски, держать социальную дистанцию, а также обращаться по телефонам доверия, работающим круглосуточно, по любым возникающим у них вопросам социальной защиты.

Глава области также призвал фермеров приложить максимальные усилия для выращивания на полях овощей и фруктов.

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