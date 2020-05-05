Москва, , 18:29 — REGNUM Освобождение регионов в 2020 году от погашения долга по бюджетным кредитам — вынужденная мера, которая «смягчает последствия коронавируса, но не решает финансовые проблемы» на местах. Налоговые доходы в регионах сократятся, и на фоне нехватки ресурсов «на первый план выйдут лоббистские возможности». Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

Эксперт напомнил, что к концу 2019 года совокупный долг регионов превысил 2 трлн рублей. После присоединения Крыма правительство «проводило политику по переводу коммерческих кредитов на бюджетные», где ставка в несколько раз ниже рыночной.

«Это способствовало снижению долговой нагрузки закредитованных регионов. Однако и без коронавируса можно было ожидать, что в 2020 году совокупный долг регионов вырастет. Проблема касается практически всех субъектов Федерации за небольшим исключением (Москва, Севастополь, Тюменская область, Сахалинская область).

Принятая правительством мера — вынужденная. Она смягчает последствия коронавируса, но не решает финансовые проблемы регионов, которым нужно не только «прощать» проценты по долгам, но и предоставить финансовые возможности для решения поставленных центром задач», — отмечает Дмитрий Михайличенко.

Кроме дотаций, регионы живут за счет налогов на прибыль, и после коронавируса налоговая база у всех резко сократится. Поэтому регионы нуждаются в дополнительных мерах поддержки, отметил эксперт. Будет ли эта политика комплексной или выборочной?

«В условия пандемии центр делегировал административные полномочия, но оставил политические за собой. По сути, это означает повышение ответственности при ограниченных политических возможностях. Продолжение такой ситуации чревато усилением централизаторских тенденций в управлении.

Регионы со слабой экономикой не заинтересованы в таком делегировании полномочий, а вот более сильные захотят извлечь преимущества.

По сути, сейчас регионалы не мыслят федеративно (возможно, исключение составляет Татарстан). Поэтому после коронавируса, когда обнаружится, что регионам не хватает ресурсов, на первый план выйдут лоббистские возможности. Иными словами, существенно корректировать модель взаимоотношений «Центр — регионы» вряд ли будут, а получить «особое» положение (яркий пример — Чечня) захотят некоторые субъекты с сильными лоббистским потенциалом», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России скорректировало график платежей по бюджетным кредитам: согласно документу, в 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга, в 2021—2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025—2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения. По расчётам, в текущего году федеральный бюджет недополучит около 78 млрд рублей.