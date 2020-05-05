Ульяновск, , 17:08 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 5 мая, на заседании Законодательного собрания региона было поддержано решение об установлении с Саратовской областью, сообщает пресс-служба парламента.

Этому предшествовало заключение соглашения об установлении границ, подписанное между губернаторами Сергеем Морозовым (Ульяновская область) и Валерием Радаевым (Саратовская область). Документ был разработан для приведения в соответствии с требованиями федерального закона.

«Это не повлечет фактических изменений границы и площади Ульяновской области», — говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Данная работа проводится в рамках реализации плана мероприятий по внесению в кадастр недвижимости сведений о региональных границах в виде координатного описания. Авторы полагают, что это повысит эффективность процедур предоставления земельных участков, их постановку учёт и упростит процедуру ведения бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году парламенты Ульяновской области и Чувашии поддержали установление границ между регионами. Перед этим в Чувашии была проведена работу по координатному описанию и постановке на кадастровый учет границы республики с Ульяновской областью, определено прохождение границы между данными регионами. Затем соответствующее соглашение подписали губернаторы регионов.