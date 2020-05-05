Пенза, , 17:57 — REGNUM Сельскохозяйственные товаропроизводители Пензенской области в 2020 году получат 181,2 млн рублей на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельхозназначения, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

По заключенному соглашению между правительством Пензенской области и минсельхозом РФ региону будет направлено на проведение мероприятий в области мелиорации 166,7 млн рублей федеральных средств, остальные 14,5 млн рублей — из республиканского бюджета. Финансирование нацелено на проведение работ по известкованию, гидромелиоративным и культуртехническим мероприятиям.

Господдержка в области мелиорации позволит обеспечить устойчивость сельхозтоваропроизводителей и сглаживать рост цен на сельхозпродукцию, сохранить занятость населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под урожай 2020 года пензенские аграрии уже посеяли 381,2 га озимых культур, состояние более половины оценивается как отличное.

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