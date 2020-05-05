Москва, , 17:09 — REGNUM Падение цены аренды недвижимости квартир в Москве произойдёт за счёт высокого и среднего ценового сегмента. Об этом 5 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

По его словам, экономический кризис привёл к тому, что люди уже сейчас стараются избегать снимать недвижимость. Эта тенденция продолжится и после снятия мер ограничения, уверен экономист.

«Сейчас аренда квартиры несет в себе риск сопоставимый с риском взять ипотеку. Если вы понимаете: не факт, что вы найдете работу, вам гораздо выгоднее будет или не снимать жильё вообще — жить с родственниками, или снять его по самой экономной цене. Поэтому, скорее всего, ближнее Подмосковье, окраины Москвы, всё, что будет касаться очень дешевого жилья будет оставаться на своих позициях, а снижение возьмёт на себя в основном верхний и средний уровни», — предсказал экономист.