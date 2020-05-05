Рига, , 16:37 — REGNUM 5 мая члены правительства Латвии приняли проект министерства благосостояния страны и внесло поправки в положение от 2009 года «об увеличении размера пособия, выплачиваемого опекунам на содержание несовершеннолетних детей». Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщила министр благосостояния страны Рамона Петравича.

«Решение правительства предусматривает повышения размера пособия на ребёнка более, чем на 50 евро. Эта мера направлена на поддержку в условиях ЧС наиболее незащищённых слоев населения, семей с детьми», — сказала Петравича.

Таким образом, размер пособия для детей в Латвии в возрасте до семи лет теперь равняется 161,25 евро в месяц, от семи лет и старше — 193,5 евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.