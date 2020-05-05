Москва, , 16:59 — REGNUM Наибольшее падение стоимости аренды недвижимости произойдёт в Москве и других крупных городах России. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 5 мая сделал экономист Василий Колташов.

«В Москве, в некоторых крупных городах движение стоимости аренды вниз окажется гораздо более решительным и, скорее всего, не замедлится после того, как карантинные меры будут ослаблены, по крайней мере, если это произойдет в мае», — отметил экономист.

Однако повторить пятипроцентное падение, зафиксированное в марте, в апреле и мае, едва ли удастся. Цена аренды жилья хоть и будет идти вниз, но не такими быстрыми темпами.

«Но стоимость всё равно будет идти вниз, потому что доходы населения будут идти вниз. Множество людей потеряли работу, многие стараются уехать из Москвы и найти работу там, где есть собственная недвижимость. Например, переместиться в квартиру к родителям и там переждать кризисный период», — сказал Колташов.

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