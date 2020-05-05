Киев, , 16:24 — REGNUM То, что сейчас происходит на Украине на рынке электроэнергии, — это «цинизм небывалых масштабов, какого не было никогда за всю историю государства», заявил 5 мая депутат Рады от фракции «Слуга народа» Гео Лерос.

Депутат обнародовал копию поручения врио министра энергетики Ольги Буславец к Директорату развития ядерной энергетики и атомной промышленности «Энергоатома» (оператор всех АЭС Украины).

В документе «Энергоатому» поручается проработать нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалют — с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, произведенной атомными электростанциями.

«Цинизм ситуации зашкаливает — атомные электростанции заставляют переводить энергоблоки в холодный резерв, проводят псевдоремонты, снижают балансовую мощность АЭС, для того чтобы Украина перестала вырабатывать дешевое электричество в пользу частных монополистов альтернативной и тепловой энергии!» — заявил Лерос. Депутат считает, что данная ситуация в энергетике — «прямое доказательство зависимости премьер-министра и министра энергетики от олигархического лобби».

В правительстве обнародованный депутатом и несколькими ведущими СМИ страны документ пока что не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Сергей Лещенко заявил о планах и. о. министра энергетики Ольги Буславец остановить несколько блоков атомных электростанций ради работы предприятий «зеленой» энергетики, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову.

Политик заявил, что в госкомпанию «Энергоатом» уже отправлена «разнарядка» о полной остановке трёх блоков мощностью 3000 МВт и уменьшении производства ещё на 5 блоках.

Сама Буславец заявила, что сокращение работы атомных блоков действительно есть, но оно связано исключительно с ремонтными работами, которые являются плановыми и происходят каждый год.