Бишкек, , 15:59 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с вице-премьер-министром Эркином Асрандиевым меры по стабилизации социально-экономического положения страны на фоне борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Участники совещания акцентировали внимание на том, что доходная часть республиканского бюджета за январь — апрель 2020 года была исполнена только на 77,2%, что на 9,7 млрд сомов (8,9 млрд рублей) меньше запланированного.

Вице-премьер отметил, что правительством разработало два сценария, касающиеся рисков выпадения доходной части госказны до конца текущего года, и готово внести корректировки в расходную часть бюджета.

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