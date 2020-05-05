Караганда, Казахстан, , 15:01 — REGNUM Патронный завод Steel Manufacturing в Карагандинской области Казахстана запустили при участии премьер-министра Аскара Мамина, сообщает агентство «Казинформ».

На заводе запустили производство патронов для пистолетов. До конца года планируется запустить производство патронов для автоматов. Стоимость проекта оценивается в 28,1 млрд тенге ($66 млн). Проектная мощность — 30 млн патронов в год.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая председатель правительства Казахстана Аскар Мамин находится в Карагандинской области с рабочим визитом. Он принял участие в запуске строительства завода по производству автобусов Yutong.

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