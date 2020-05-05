Улан-Удэ, , 14:45 — REGNUM Масок, антисептиков и различных дезинфицирующих средств достаточно в магазинах и аптеках Бурятии. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» замминистра промышленности республики Алексей Оловянников.

«В сети опять поднимается тема масок. Хочу успокоить наших граждан», — начал он.

По его словам, в местную торговую сеть поступила крупная партия одноразовых масок. Их стоимость в розницу составляет 20−22 рубля, в зависимости от количества в упаковке.

«Следует отметить, что за 2 недели цена масок одноразовых уменьшилась почти в 2 раза, и это результат работы не только рыночных механизмов спроса и предложения, но и работа нашей промышленности по снижению оптовой цены, а также результат работы торговых сетей по поиску более низкой цены закупки от поставщиков», — подчеркнул министр.

Заметим, что двукратное снижение произошло лишь относительно цен на маски, которые были установлены месяц назад, во время дефицита. Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта стоимость масок достигла 39 рублей, что вызвало возмущение местных жителей. Они указывали, что раньше они продавались по 3−5 рублей за штуку.

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