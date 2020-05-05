Токио, , 14:41 — REGNUM В посольстве Индонезии в Токио заявили, что страна имеет прекрасную возможность экспортировать сельскохозяйственную и халаль-продукцию в Японию в условиях пандемии COVID-19, сообщает Antara.

В Японии, согласно прогнозам, произойдет сокращение производства продуктов питания из-за сокращения рабочей силы.

По данным посольства, стоимость импорта продовольствия в Японии достигла 40 млрд долларов США, но экспортеры воспользовались только 68%.

Кроме того, Япония широко импортирует рыбу и морепродукты, стоимость которых достигает 11,5 млрд долларов США. Япония также импортирует кофе на сумму 1,9 млрд долларов США.

«Индонезия — морское государство, которое производит и экспортирует рыбу. Это может стать отличной возможностью для экспорта. Индонезия в настоящее время активно экспортирует в Японию кофе», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Токио.

В настоящее время крупнейшим источником импорта продовольствия в Японии являются США, затем идёт Китай, Нидерланды и Таиланд.

Как сообщало ИА REGNUM, китайское правительство считает, что Индонезия может контролировать пандемию коронавируса.

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