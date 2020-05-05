Казань, , 14:26 — REGNUM По итогам января-марта 2020 года в Казани самой востребованной новой машиной на местном авторынке стала модель Kia Rio. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за первый квартал этого года в Казани было реализовано 467 экземпляров Kia Rio.

На втором месте разместилась модель Lada Vesta с результатом 296 проданных автомобилей. Тройку лидеров замыкает модель Lada Granta с результатом в 293 реализованных авто.

На четвёртом и пятом местах в рейтинге машин с самыми высокими результатами продаж на автомобильном рынке Казани разместились соответственно модели Hyundai Creta (282 ед.) и Renault Sandero (267 ед.).

Напомним, самым бюджетным авто в России по версии портала CarsWeek стала модель Lada Granta. Данная модель продается от 460,9 тыс. рублей, а с учетом всех предложений дилеров купить её можно за 383 тыс. рублей.

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