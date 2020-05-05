Киев, , 14:06 — REGNUM В апреле 2020 года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли добыли 2,53 млн тонн угля, сообщил 5 мая профсоюзе работников угольной промышленности странысо ссылкой на данные министерства энергетики.

Таким образом, отмечают профсоюзы, план на месяц выполнен лишь на 61%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наибольшая добыча зафиксирована на угольном объединение Днепропетровской области «ДТЭК Павлоградуголь» — 807,73 тыс. тонн угля, в «украинской» части бывшей Донецкой области предприятия добыли 615,05 тыс. тонн.

Согласно официальной статистике, с начала года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 9,43 млн тонн угля, что на 8% меньше запланированного. При этом государственные угледобывающие предприятия добыли всего лишь 838,59 тыс. тонн «черного золота».

ИА REGNUM напоминает, что 20 апреля все десять шахт и вспомогательных предприятий ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» прекратили работу. Как объяснили в профсоюзе горняков, шахты по сути переведены в состояние комы, их работа поддерживается на уровне жизнеобеспечения.