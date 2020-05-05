Санья, Китай, , 13:45 — REGNUM В Южной Китае в курортном городе Санья в провинции Хайнань отмечен значительный рост числа отдыхающих в местных гостиницах и отелях. Так, если до 1 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса уровень загрузки местных отелей не дотягивал и до 30%, то в выходные по случаю Международного дня трудящихся превысил 50%. Об этом сообщает информационный портал Sanya Xin-Wen Wang.

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Отмечается, что такое показатели превысили ожидания и прогнозы участников отрасли, пишет ТАСС. Загрузка большей части отелей составила 60%, а некоторых — 80%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Китае начался праздничный период по случаю празднования Дня солидарности трудящихся, который продлится пять дней. Специально к этому времени в Поднебесной открыли ряд туристических мест, которые были закрыты из-за карантина.

Добавим, что за первые три дня мая в Китае зафиксировано 85 млн внутренних туристических поездок, а выручка от туризма составила 35,06 млрд юаней (около $4,97 млрд).

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