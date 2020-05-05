Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM В Ленинградской области 15 мая начнется второй в 2020 году тур распределения земельных участков и грантов. На очередном конкурсе по программе «Ленинградский гектар» между аграриями будут распределены 87 участков земли и 24 млн рублей. Об этом 5 мая сообщили в правительстве Ленинградской области.

Прием заявок от фермеров на участие в конкурсе комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области начнет с 15 мая. На этот раз участки предоставляются в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. И, как отмечают в обладминистрации, для получения субсидии софинансирование из собственных средств не является обязательным условием.

«Сегодня мы видим программу «Ленинградский гектар» как одну из антикризисных мер поддержки граждан. Мы предоставляем на льготных условиях землю в удаленных районах с чистой экологией. Одновременно выделяем грант в 3 млн рублей и даем возможность начинающим фермерам получать любые из более чем 40 субсидий, которые есть в регионе для предприятий АПК», — заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Таким образом власти Ленобласти смогут поддержать тех, кто создает новые производства, рабочие места и наполняет жизнью удаленные уголки Ленинградской области.

Ометим, что соискателям гранта необходимо предоставить пакет документов и бизнес-план. После проверки документов на соответствие требованиям конкурса претенденты будут приглашены на очную защиту проектов.

Средства гранта можно потратить на приобретение сельскохозяйственных животных, семян, техники, оборудования и бытового обустройства на территории того муниципального образования, где предоставлен земельный участок.

Заявления будут принимать до 11 июня 2020 года включительно лично в комитет или почтой России с датой отправки письма не позднее 11 июня. Подробная информация об условиях получения гранта размещена на сайте комитета по АПК.

Отметим, что в марте состоялся первый в 2020 тур распределения «гектаров». Победителями стали 12 проектов: восемь в Сланцевском районе, три — в Подпорожском и один — в Лодейнопольском. Всего с начала реализации программы распределено около 200 га земли, победителями признаны 27 соискателей, новые фермеры будут заниматься выращиванием картофеля и клубники, разведением коров, коз, овец, кроликов, рыбы и пчел.

В 2020 году на финансирование программы в бюджете региона предусмотрено 60 млн рублей.

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