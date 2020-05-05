Киев, , 13:26 — REGNUM Украина сейчас, едва ли не впервые в истории, получила возможность достойно представлять своих людей на рынке труда в Европе, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В ходе эфира «Украинского радио» сегодня, 5 мая, Шмыгаля спросили о вызвавших масштабный скандал планах кабмина «курировать» деятельность заробитчан. В частности, прозвучали заявления, что это по сути «рабство».

»Рабство — это когда украинцы жили в бараках или подвалах без вентиляции, когда не получали официальной зарплаты, когда их выбрасывали с работы и не обеспечивали элементарных условий социальной и медицинской защиты. Это было рабство», — заявил в ответ премьер.

Он дал понять, что правительство будет «заботиться» о людях, которые поедут зарабатывать деньги в Европу и получат там цивилизованные условия.

«Кризис в мире сделал работников из Украины чрезвычайно востребованными, и сегодня компании из Европы, европейские представители правительственных организаций обращаются к Украине с просьбой помочь с людьми в различных сферах экономики», — добавил Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля было заявлено, что правительство Украины готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы в ближайшее время.

Эксперты же считают, что власти Украины специально ограничивают трудовых мигрантов, таким образом помогая олигархам с дешевой рабочей силой.