Москва, , 12:48 — REGNUM Российские предприятия, деятельность которых была приостановлена в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, вероятнее всего, начнут постепенно возвращаться к работе с середины мая. Такой прогноз сделал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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При этом он подчеркнул, что возобновление деятельности организаций и предприятий возможно с соблюдением санитарных норм. А вот массовые спортивные и развлекательные мероприятия, по его словам, можно будет проводить «не ранее осени или даже конца года».

«Надеюсь, что начиная с 12−15 мая часть бизнеса начнет открываться, — сказал обмудсмен. — Это касается отдельных ресторанов, магазинов, музеев, выставок, экскурсионных площадок».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов поручил правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовить критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений.

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