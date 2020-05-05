Ташкент, , 12:37 — REGNUM Первая партия узбекской черешни успешно доставлена в российские города. Об этом сообщает портал EastFruit со ссылкой на консультанта продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Бахтиёра Абдувохидова.

По его словам, оптовая стоимость черешни составляет 550 рублей за килограмм, в предположительная розничная цена — 1000 рублей. Стоимость ягоды у садоводов Ферганской долины составляет 15 тыс. сумов (110 рублей). Эксперты отмечают высокую прибыльность экспортеров, несмотря на стоимость перевозки.

Отметим, Узбекистан ежегодно экспортирует от 35 до 50 тыс. тонн черешни. Россия импортирует около 75 тыс. тонн черешни ежегодно.

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