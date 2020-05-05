Сеул, , 12:27 — REGNUM Южнокорейская компания Doosan Infracore получила заказ на строительство 20 экскаваторов от китайских компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, шесть машин были приобретены компанией по аренде строительной техники в провинции Цинхай, три машины — компанией по аренде во Внутренней Монголии, еще одиннадцать машин — строительной компанией в провинции Шаньси.

В компании отмечают, что рынок строительной техники, на который распространение коронавируса оказало негативное влияние, начал восстанавливаться. В марте текущего года на китайском рынке экскаваторов было продано 46 201 единиц техники, что является самым высоким месячным показателем.