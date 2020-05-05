Осло, , 12:24 — REGNUM Несмотря на возможные экологические проблемы, добыча полезных ископаемых на морском дне может стать новой «многомиллиардной отраслью». В Норвегии все больше и больше компаний интересуются добычей ценных минералов и руд. О нарастающем желании инвесторов вложить свои деньги в разработку новых месторождений 5 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Вот уже в течение нескольких лет Норвежский университет естественных и технических наук в Тронхейме, расположенном в центральной Норвегии, проводит исследования по возможности добычи полезных ископаемых в море. Исследователи приходят к выводу, что сейчас все больше коммерческих игроков рассматривают возможность инвестиций.

Сегодня добыча некоторых полезных ископаемых в море не является широкомасштабным бизнесом, но на морском дне у берегов Норвегии сосредоточено огромное богатство.

Например, через так называемые гидротермальные отверстия на морском дне можно добывать золото, цинк и медь. По подсчетам исследователей из Норвежского университета естественных и технических наук, только в морском районе у норвежского острова Ян-Майен стоимость имеющихся там минералов оценивается в около $100 миллиардов.

Тем не менее, существуют серьезные проблемы. С одной стороны, не совсем ясно, можно ли получить доход при дорогостоящей глубоководной добыче полезных ископаемых, а во-вторых, экономическая деятельность в нетронутых районах рискует нанести ущерб уникальной окружающей среде в глубоководной части моря.