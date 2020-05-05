Москва, , 11:31 — REGNUM Власти РФ постараются постепенно понизить заработные платы в государственном секторе, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 5 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя будущее российской экономики в первые летние месяцы 2020 года.

«В государственном секторе ничего особенно страшного не произойдёт. Максимум во многих учреждениях понизят зарплаты. Каким образом? Формально их, естественно, никто понижать не станет. Но фактически во многих учреждениях реальная зарплата формируется как небольшой оклад плюс разного рода доплаты. И эти доплаты и порежут, — предположил Хестанов. — И это позволит формально щелкнуть каблуками и отрапортовать: «Мы ничего не сокращали». В результате доходы тоже упадут. Вряд ли это станут делать резко. Скорее всего, попытаются как-то амортизировать плавно».

Естественно, как пояснил Хестанов, в итоге это приведёт к снижению спроса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению бывшего вице-премьер министра Аркадия Дворковича, самый тяжёлый период экономического кризиса, вызванного пандемией, наступит летом — в июне и июле.