Ульяновск, , 11:19 — REGNUM В муниципальных образованиях Ульяновской области дорабатывают планы поэтапного восстановления экономики и поддержки граждан. Аналогичный план будет действовать на уровне региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания рабочей группы совета региональных и муниципальных властей.

Проекты планов должны быть представлены к 5 мая.

«Также в каждом муниципальном образовании будут проработаны меры по недопущению и предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций, а также поддержке пострадавших жителей. До 5 мая руководители муниципалитетов представят планы действий с указанием потребности районов в аварийно-спасательной технике», — говорится в сообщении.

Ранее в Ульяновской области был принят ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса. На предстоящем заседании Законодательного собрания региона будет рассмотрен новый пакет государственных мер поддержки, в том числе в части налоговых решений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству разработать план поддержки жителей и экономики, а также представить рекомендации по поэтапному смягчению и снятию режима повышенной готовности и самоизоляции жителей.

Напомним, по данным на 5 мая (10:35 мск), в Ульяновской области официально установлено 544 случая инфицирования коронавирусом, в том числе за последние сутки подтверждено 16. Число выздоровевших выросло с 84 до 89.