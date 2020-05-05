Москва, , 11:17 — REGNUM В первом квартале 2020 года дилеры компании Chery в России реализовали 1689 новых автомобилей, увеличив свои продажи на 37%. Об этом 5 апреля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

На первом месте по продажам в модельном рейтинге Chery — среднеразмерный кроссовер Tiggo 4. За отчётный период автолюбители приобрели 955 единиц данной модели.

В условиях введенных в России ограничений из-за эпидемии нового коронавируса у автопроизводителя Chery появилась услуга дистанционного выбора и бронирования моделей с помощью специального сервиса из любого уголка страны. Полный цикл покупки осуществляется в онлайн-магазине марки под полным контролем дистрибьютора.

Отмечается, что индивидуальный подбор и бронирование модели, происходит со складов дистрибьютора и производителя авто, после чего осуществляется доставка машин Chery к подъезду клиента в регионах.

Ранее компания АО «Чери Автомобили Рус» объявила в РФ об увеличении сроков проведения регламентного технического обслуживания (ТО).

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