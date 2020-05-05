Москва, , 11:15 — REGNUM Многие отрицательные процессы в российской экономике сейчас стоят на паузе, но они проявятся, как только все ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса, будут сняты, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 5 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз бывшего вице-премьер министра России Аркадия Дворковича, по мнению которого основной удар экономического кризиса придётся на июнь-июль 2020 года.

«Я с ним согласен на 99%, — признался Хестанов. — Примерно к июню-июлю будут сняты или ослаблены ограничения. Сейчас хозяйственная жизнь практически замерла. Кроме узкого сегмента предприятий либо непрерывного цикла, либо связанных с жизнеобеспечением, всё остальное блокировано. Поэтому многие отрицательные процессы просто стоят на паузе. Они никуда не денутся. Проблемы копятся. А реакции не видно просто потому, что всё стоит на паузе. Какое-то время это продлится».

Поэтому, как полагает экономист, рамки, которые очертил Дворкович, выглядят разумно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Дворковича, самый тяжёлый период экономического кризиса, вызванного пандемией, наступит летом — в июне и июле.