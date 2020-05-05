Нур-Султан, , 11:12 — REGNUM Органы административной полиции Казахстана по итогам апреля 2020 года поставили на учет 3055 автомобилей, что в 38,8 раза меньше, чем в апреле 2019 года. Об этом сообщили в союзе предприятий автомобильной отрасли «КазАвтоПром».

По итогам января-апреля 2020 года на учет поставлено 318 438 автомобилей, что на 29,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Около 69% зарегистрированных транспортных средств — это автомобили старше 10 лет.

На автомобили старше 20 лет приходится 43% регистрацией, от 11 до 20 лет — 25,9%, от 4 до 7 лет — 16,8%, от 8 до 10 лет — 9,7%, от 1 до 3 лет — 4%, младше 1 года — 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по март 2020 года самым продаваемым новым легковым автомобилем в Казахстане стал седан Lada Granta.

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