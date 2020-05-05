Черкесск, , 10:53 — REGNUM Правительство РФ выделило субъектам России субсидии для поддержки малого и среднего бизнеса. Самую большую сумму в Северо-Кавказском федеральном округе получила Карачаево-Черкесия — 28,888 млн рублей, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Почти такую же сумму — 28,370 млн рублей — выделили Северной Осетии. На субсидии бизнесу в условиях сложной ситуации с коронавирусом Кабардино-Балкарии предоставили 25,162 млн рублей, Ингушетии — 21,219 млн рублей, Дагестану — 10,580 млн рублей, Чечне — 7,331 млн рублей. Меньше всего досталось Ставропольскому краю — 6,485 млн рублей.

Всего, согласно распоряжению правительства РФ, субъектам на неотложные мероприятия по поддержке бизнеса было выделено 2 млрд рублей. Предприниматели должны получить их уже в течение текущего месяца через гарантийные государственные региональные фонды.