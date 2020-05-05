Москва, , 10:52 — REGNUM Акционера «лопнувшего» «АйМаниБанк», который также занимал должность о. о главы правления, Игоря Волчихина требует признать банкротом конкурсный управляющий банка — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Заседание арбитража Москвы, в рамках которого рассмотрят обоснованность иска, назначено на 1 июня 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В банке доля уроженца Пензы Игоря Волчихина составляла 9,64%. Совместно с тремя другими бывшими топ-менеджерами его также пытаются привлечь к субсидиарной ответственности на сумму свыше 17,081 млрд рублей. В наложении ареста на имущество фигурантов в качестве обеспечительной меры суд в марте 2020 года отказал.

Помимо Волчихина, арбитражный управляющий банка добивается банкротства другого бывшего топ-менеджера — экс-главы совета директоров Сергея Вострикова. Заседание по иску к нему назначено на 18 июня 2020 года. По открытым данным, Востриков также входил в число совладельцев другого «лопнувшего» банка — «Камский Горизонт» из Татарии. Последний был лишён лицензии в ноябре 2016 года.

Напомним, «АйМаниБанк», созданный в Республике Алтай в июле 1992 года, лишился лицензии в октябре 2016 года. На тот момент по размеру активов он был на 150-м месте в России. Регулятор отозвал у него лицензию в том числе из-за полной утраты собственного капитала. С января 2017 года банк является банкротом. На начало марта 2020 года он имеет долги перед 2 118 кредиторами на сумму 21 680 703 000 рублей.

Судьба «АйМаниБанка»: уголовные дела, многомиллиардные долги