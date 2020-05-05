Тбилиси, , 10:55 — REGNUM Рестораны открытого типа в Грузии, вероятно, смогут возобновить работу раньше, чем это планировалось. Об этом 4 мая заявила в эфире телеканала Общественного телевидения глава администрации правительства Грузии Натиа Мезвришвили.

Она отметила, что в правительстве не заинтересованы в затягивании срока действия ограничений. Их снятие зависят от выводов эпидемиологов.

«Мы понимаем, как ограничения влияют на экономику. Как только ситуация позволит, они будут сниматься. Возможно и раньше времени», — сказала Мезвришвили.

Стоит отметить, что по предварительным планам правительства, ограничения на работу ресторанов открытого типа должны снять на четвертом этапе смягчения карантинных мер. Его планируется вводить после 25 мая.

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