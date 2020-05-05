Токио, , 10:41 — REGNUM По итогам апреля 2020 года на японском авторынке было продано 172 138 автомобилей с мотором объемом до 660 куб. см, что на 25,5% меньше по сравнению с апрелем 2019 года. Об этом 5 мая сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA).

В ассоциации отметили, что уровень продаж в апреле 2020 года стал самым низким в Японии с октября 2019 года.

Продажи упали у всех японских автокомпаний. Так, реализация Mitsubishi сократилась на 65,4%, Nissan — на 45%. Чуть меньше падение продаж было зафиксировано у Toyota (-20%) и у Honda (-14,2%).

На японском авторынке отдельно выделяется класс кей-каров — это категория малых транспортных средств. Их продажи по итогам прошлого месяца в Японии упали на 33,5%. Всего было продано 98 255 таких авто.

При этом всего на авторынке Японии в апреле продажи упали на 28,6%, до 270 693 экземпляров.

Напомним, 7 апреля в семи японских регионах был объявлен режим ЧС. Затем он был распространен на остальные регионы.

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